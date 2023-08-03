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Польша перебросила на границу с Белоруссией свои вертолеты, пилоты которых «без колебаний применят вооружение» в случае опасности. Такое заявление сделал генерал Марек Соколовский в ходе совещания с министром обороны Мариушем Блащаком.

От отметил, что вертолеты переброшены ближе к границе по поручению главы Минобороны. Сделано это из опасений, что бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются проникнуть на польскую территорию, замаскировавшись под нелегалов.

По словам Соколовского, все пилоты вертолетов прошли Афганистан, имеют большой опыт, поэтому в случае нарушения границы будут без лишних раздумий открывать огонь на поражение.

Ранее Блащак заявил о необходимости усилить охрану границы, так как количество провокаций может увеличиться.

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