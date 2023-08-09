Сразу 5 населенных пунктов освободили российские ВС на территории Харьковской области. Это стало результатом «достаточно активного» продвижения вперед, заявил Виталий Ганчев, возглавляющий администрацию региона. Это весьма серьезное достижение ВС РФ,
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Сразу 5 населенных пунктов освободили российские ВС на территории Харьковской области. Это стало результатом «достаточно активного» продвижения вперед, заявил Виталий Ганчев, возглавляющий администрацию региона.

Это весьма серьезное достижение ВС РФ, которое демонстрирует успешные действия российских военных на Харьковском направлении. Информация частично подтверждена Минобороны России.

Ведомство заявило, что наступление в Харьковской области позволило занять более выгодные для ВС РФ позиции у населенного пункта Ольшана.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», – заявил Ганчев на «Первом канале».

Ранее он же говорил, что освобождение региона российскими войсками, позволит существенно облегчить жизнь людей, находящихся под гнетом украинских властей.

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