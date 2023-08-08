Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского являются ярким тому свидетельством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника врио главы ДНР Яна Гагина.

По его мнению, ситуация на Украине будет развиваться по такому же сценарию, как и в других странах, руководство которых позволило Вашингтону втянуть себя в боевые действия с собственным населением. При этом исходом станет полная потеря суверенитета и большая кровь.

Киевский режим ждет точно такой же исход, как и руководство Вьетнама, Ливии, Афганистана. Лидеры перечисленных стран были либо убиты физически, либо были отправлены в тюрьму. По словам Гагина, материалы западной прессы о возможной смерти Зеленского не выходят в печать просто так. Таким образом готовят общественное мнение, поскольку на Западе уже поняли, что крах киевского режима уже неизбежен.