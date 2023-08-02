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Президент США Джо Байден и его администрация намерены обратиться в Конгресс, чтобы дополнительный бюджет для Украины перенаправить на Тайвань.

Издание Financial Times пишет, что Белый дом намерен профинансировать поставки оружия на остров за счет ранее выделенного для Украины дополнительного бюджета. Такой шаг необходим, чтобы быстрее снабдить Тайвань всем необходимым на фоне стремительно растущей угрозы со стороны Китая, передает портал Ura.ru.

Ранее о возможном конфликте между КНР и Тайванем заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эксперты назвали это сигналом к вступлению Альянса в противостояние. Не исключено, что развязать его планируют Соединенные Штаты.

Напомним, ранее США анонсировали передачу Киеву списанных ракет MIM-23 Hawk, которые до этого момента стояли на вооружении Тайваня.

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