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Российские ВС стремительно продвигаются вперед в районе Кременной в западной части ЛНР. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами и были вынуждены перебросить на этот участок фронта несколько элитных бригад, написал в издании Forbes американский военный эксперт Дэвид Экс.

Речь идет о хорошо подготовленных 44-й и 21-й механизированной бригадах, в состав которых включены обученные боевики. В первом из подразделений используется только польская бронетехника, во втором новейшая шведская, из-за чего Киев надеется перехватить инициативу у российских военных.

Напомним, на Запорожском направлении ВСУ начали контрнаступление в первую неделю июня. За два месяца они так и не сумели продвинуться вперед, а также понесли огромные потери в технике и живой силе. При этом было уничтожено несколько десятков боевой техники западного образца.

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