Оптические прицелы “Сосна-У” продолжают устанавливать на российские танки. Оборудование ранее собиралось с применением импортных материалов, однако, российские производители, каким-то образом сумели преодолеть возникшие из-за санкций сложности. На это обратило внимание издание Forbes, анализируя недавнее видео, как с завода “Омсктрансмаш” выходят модернизированные танки Т-80БВМ, – пишет “Российская газета”.

Танки, как отмечает Forbes, были оснащены той самой оптикой “Сосна”. До 2014 года прицелы собирали с применением импортных элементов: например, французской матрицей тепловизора. С ухудшением отношений России и Запада такие поставки оказались под запретом.

Западное издание предполагает, что производители в России или смогли каким-то образом заместить западную электронику отечественными аналогами, которые, вероятно, ей ни в чём не уступают, или же нашли способ, как обойти санкции. Forbes отмечает, что в обломках российских снарядов и ракет подчас находили западную электронику. Есть мнение, что её поставили в Россию небольшие компании из европейских стран и США, хотя санкции запрещают им это делать.