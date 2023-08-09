Оптические прицелы “Сосна-У” продолжают устанавливать на российские танки. Оборудование ранее собиралось с применением импортных материалов, однако, российские производители, каким-то образом сумели преодолеть возникшие из-за санкций сложности. На это обратило внимание
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Оптические прицелы “Сосна-У” продолжают устанавливать на российские танки. Оборудование ранее собиралось с применением импортных материалов, однако, российские производители, каким-то образом сумели преодолеть возникшие из-за санкций сложности. На это обратило внимание издание Forbes, анализируя недавнее видео, как с завода “Омсктрансмаш” выходят модернизированные танки Т-80БВМ, – пишет “Российская газета”.

Танки, как отмечает Forbes, были оснащены той самой оптикой “Сосна”. До 2014 года прицелы собирали с применением импортных элементов: например, французской матрицей тепловизора. С ухудшением отношений России и Запада такие поставки оказались под запретом.

Западное издание предполагает, что производители в России или смогли каким-то образом заместить западную электронику отечественными аналогами, которые, вероятно, ей ни в чём не уступают, или же нашли способ, как обойти санкции. Forbes отмечает, что в обломках российских снарядов и ракет подчас находили западную электронику. Есть мнение, что её поставили в Россию небольшие компании из европейских стран и США, хотя санкции запрещают им это делать.

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