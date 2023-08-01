Спрос на недвижимость Северного Кипра в 2023 году существенно вырос несмотря на все сложности, которые ждут будущих владельцев жилья. Поскольку Республика Северный Кипр не признана большинством мирового сообщества, в нее очень трудно добраться, а приобретение недвижимости здесь связано с риском нарваться даже на уголовное преследование в ЕС. В причинах резкого роста спроса на жилье разбирался обозреватель издания Forbes.

По словам руководителя проектов инвестиционной компании Garnet Екатерины Поздняковой, только за первые шесть месяцев 2023 года рост спроса на жилье Северного Кипра вырос сразу на 50%. Недвижимость активно приобретают граждане Российской Федерации, Ближнего Востока, Турции и Великобритании.

При этом спрос со стороны россиян в период с января по июнь 2023 вырос сразу в четыре раза по сравнению с показателями 2022 года. Для россиян Северный Кипр представляется хорошей альтернативой приобретению недвижимости в Турции, где она значительно подорожала. Также Северный Кипр является одним из немногих мест в Европе, где граждане России все еще могут приобрести себе жилье.

Поэтому многие состоятельные россияне вкладывают в недвижимость на Северном Кипре в качестве инвестиции, с последующей сдачей ее в аренду для отдыхающих на море туристов. Также приобретение жилья позволяет его владельцам оформлять вид на жительство, резюмировала эксперт.