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Приложение SafeChat, которое, по словам разработчиков, обеспечивает безопасное общение в интернет-мессенджерах, на самом деле ворует из них персональные данные. Эта Android-программа является шпионом, которого ни в коем случае нельзя устанавливать на смартфон.

По словам экспертов, это одна из модификаций вредоносного приложения Coverlm, которое может воровать данные из мессенджеров Telegram, Viber, WhatsApp и Signal. При установке она пытается получить доступ к специальным функциям Accessibility Services операционной системы Android, что должно заставить пользователя задуматься об опасности инсталляции программы.

Кроме того, запрашивается доступ к списку контактов.

Киберпреступники создали вполне правдоподобный интерфейс приложения. При первом его запуске пользователю предлагается зарегистрироваться. Это дает возможность программе-шпиону получать доступ ко всей информации из интернет-мессенджеров. Данные отправляются на командный сервер, которым и управляют разработчики фейкового мессенджера.

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