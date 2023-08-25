Метод профилактики и лечения различных болезней посредством общения человека с котом называется фелинотерапией. Приверженцы анималотерапии уверены, что владельцы котов живут дольше людей, у которых дома нет пушистого питомца. Научного обоснования
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Метод профилактики и лечения различных болезней посредством общения человека с котом называется фелинотерапией. Приверженцы анималотерапии уверены, что владельцы котов живут дольше людей, у которых дома нет пушистого питомца.

Научного обоснования положительного воздействия котов на человека нет, однако различные исследования отмечают благоприятное воздействие на психику хозяина мурлыкания, а также исходящих от животного вибраций. При этом из-за температуры тела в 38-39 градусов по Цельсию у котов они могут прогреть своему владельцу спину, грудную клетку или область шеи.

Также некоторые владельцы котов уверены, что животное способно восстанавливать биоэнергетику человека. По их словам, коты всегда безошибочно определяют места на теле человека, где присутствует заболевание или травма.

При этом коты являются профессиональными массажистами, поэтому не стоит прогонять своего питомца, когда он решил с пристрастием потоптаться по вам своими лапками.

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