На саммите в Саудовской Аравии, который был посвящен украинской «формуле мира», не было найдено адекватное решение. Фактически это мероприятие оказалось совершенно бесполезным, пишет издание Fatto Quotidiano.

Автор публикации Елена Базиле уверена, что сработать мог бы только план дипломатического урегулирования, предложенный Китаем. Все остальные «формулы», превратили встречу представителей 30 государств в нелепую театральную постановку для Североатлантического альянса.

Участники саммита переливали из пустого в порожнее, повторяли бессмысленные речи и не сумели прийти хотя бы к одному совместному решению.

Напомним, что на саммите обсуждались вопросы мира на Украине, однако представителей России на него не пригласили. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это бессмысленной тратой времени.