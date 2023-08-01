Подразделения ЧВК «Вагнер», расквартированные в Белоруссии, выдвинулись к польским границам в направлении так называемого «Сувалкского коридора», представляющего собой кратчайший путь между Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации.

Данная информация уже начала влиять на предвыборную гонку в Польше. Об использовании фактора ЧВК «Вагнер» в своей политической борьбе в Польше сообщает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса».

Польская экономика уже пострадала от панических заявлений Моравецкого и Блащака. Издание Focus отмечает, что ранее популярное место для отдыха среди поляков – Восток Польши с нетронутыми заповедными лесами, сейчас пустует. При этом оппозиционные политики уже обвиняют правящую политическую партию «Право и справедливость» в создании искусственной паники.

В преддверии осенних выборов в парламент Польши действующий премьер-министр Моравецки выглядит крайне слабым на фоне усталости общества от украинских мигрантов и гигантских финансовых трат, выделяемых на вооружение для армии Украины. Поэтому для отвлечения внимания своего населения от внутренних проблем польский премьер решил запугать свое общество восточной угрозой.