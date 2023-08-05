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Группа украинских беженцев посетила одно из кафе в Чехии. Гости сразу заявили, что они с Украины, требуя особого отношения к себе, но официанты все сделали в точности до наоборот.

Сперва они заявили, что интернет в заведении только российский. Одна из украиной пишет, что не обратила на это внимание, так как их группу часто путали с россиянами. Однако позже в кафе вдруг заиграл гимн РФ.

Беженцы возмущенно потребовали выключить гимн, снова заявляя, что они с Украины. Но официанты в ответ на эту просьбу только улыбались. Кроме того, они еще и запустили звук сирены воздушной тревоги.

Издание “Факти” сообщает, что после этого инцидента рейтинг кафе в соответствующем сервисе от Google упал до полутора звезд. Без обиженных украинцев тут точно не обошлось.

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