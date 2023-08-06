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Вскоре ВСУ перейдут к третьей фазе контрнаступления, которое уже дошло до своей кульминации. В этом уверен обозреватель британского издания Express Том Уотлинг. По его словам, третий этап украинского контрнаступления наступит, когда в бой пойдут тяжелые механизированные бригады, проходившие подготовку на Западе.

Уотлинг подчеркнул, что минувшие два месяца были невероятно сложными для ВСУ, ведь в попытках осуществить прорыв обороны ВС России украинские подразделения понесли колоссальные потери. Он отметил, что российская армия выстроила очень грамотную линию обороны. Фортификационные системы состоят из нескольких оборонительных линий. Они заполнены противотанковыми и противопехотными минами и прикрыты артиллерией.

Отметим, что за время своего контрнаступления ВСУ не смогли добиться должного результата. Ни на одном из участков фронта не было прорыва российской линии обороны. При этом украинская армия понесла огромнейшие потери, как в живой силе, так и в бронетехнике. Даже американские кассетные боеприпасы не смогли помочь ВСУ прорвать первую линию обороны ВС РФ.

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