Энергопрактик Александра Благосклонная в беседе с журналистом Sport24 рассказала о пользе медитации и объяснила, как правильно совершать данную практику. По словам специалиста, медитация необходима, чтобы погрузиться в себя, договориться со
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Энергопрактик Александра Благосклонная в беседе с журналистом Sport24 рассказала о пользе медитации и объяснила, как правильно совершать данную практику. По словам специалиста, медитация необходима, чтобы погрузиться в себя, договориться со своими страхами, обидами, своим «Я». Энергопрактики направлены на поиск и осознания своих целей и истинных желаний.

Специалист отметила, что человек умеющий медитировать, находится в гармонии с собой, тем самым он ощущает себя комфортнее в реальном мире. Что касается правил по медитации, то энергопрактик отметила их отсутствие. Как и нет конкретных поз, в которых стоит медитировать. Главная задача во время медитации – это найти точку своего комфорта, чтобы ничего не мешало, нигде не зажимало и не передавливало.

Во время погружения в медитацию следует фокусироваться на своем дыхании и сердцебиении. Выполнять практику можно в любое время суток. По возможности, медитировать стоит в тишине и комфортной обстановке. Энергопрактик также подчеркнула, что благовония зажигаются не потому, что так необходимо, а для создания уютной атмосферы. И если человеку они неприятны, то можно их не использовать.

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