Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась информацией о том, что изменение запаха пота может служить признаком некоторых сбоев в организме. Она назвала несколько возможных причин таких изменений.

Резкий и непривычный запах пота может являться одним из маркеров гормонального дисбаланса. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу и пройти соответствующие анализы для выявления причины.

Кисловатый запах пота часто связан с наличием грибковой инфекции у человека. Это может быть признаком выраженного заболевания с изменениями на коже.

Кроме того, запах пота может измениться при наличии диабета, особенно при первом типе заболевания, когда уровень глюкозы в крови повышен. Если почки, кишечник и печень не справляются с переработкой глюкозы из-за недостатка инсулина, она выводится через кожу.

В некоторых случаях при диабете, глюкоза превращается в сорбитол, и это может придать коже сладковатый запах, как пояснила врач.