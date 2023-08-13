Орехи положительно влияют на здоровье человека и могут защитить его от депрессии. При этом разновидность плодов и метод их обработки особого значения не имеет, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Орехи положительно влияют на здоровье человека и могут защитить его от депрессии. При этом разновидность плодов и метод их обработки особого значения не имеет, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, орехи оказывают мощный противовоспалительный эффект, а также насыщают мозг необходимыми антиоксидантами. Кроме того, они содержат огромное количество минеральных веществ и витаминов, что обеспечивает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Павлова отметила, что соленые или жареные орехи более калорийны, поэтому их употребление стоит ограничить до минимума. Однако обработка никак не влияет на полезные свойства.

Эндокринолог также предостерегла от чрезмерного употребления орехов. Она отметила, что их лучше есть не более 30 граммов в день, чтобы не заработать ожирение.

Вам может понравиться
39-летняя американка Кортни Луна избавилась от 20 лишних килограммов, перейдя на мясную диету. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror. Жительнице Калифорнии долгое время не удавалось сбросить вес, хотя она

Daily Mirror: в США женщина начала питаться мясом и сбросила 20 килограммов

39-летняя американка Кортни Луна избавилась от 20 лишних килограммов, перейдя на мясную диету. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror. Жительнице Калифорнии долгое время не удавалось сбросить вес, хотя она