39-летняя Жанна Самсонова из Казани умерла в Малайзии после многолетнего увлечения сыроедением. Она питалась исключительно соками, фруктами, ростками семян подсолнечника, постоянно экспериментировала над собой и распространяла свои идеи в социальных сетях.

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что могло привести к смерти блогера.

Она отметила, что сыроедение, питание одними фруктами и веганство – это своего рода экстрим, который совершенно не физиологичен для человека. Подобные эксперименты провоцируют развитие тяжелых болезней, часто заканчивающихся летальным исходом.

Кроме того, экстремальные виды питания вызывают сильный психологический стресс и перенапрягают нервную систему.

Страдает от подобных диет и иммунная система, которая теряет способность защищать организм от инфекций. Полезные бактерии-симбионты, которые в нормальных условиях помогают бороться с заболеваниями, при экстремальных видах питания превращаются во вредные.

«Единственно верный путь сохранения здоровья – сбалансированное питание животной и растительной пищей. Особенно важно горячее питание. Благодаря ему вырабатывается достаточное количество кишечных гормонов, ферментов, участвующих в пищеварении», – отметила доктор медицинских наук.

Павлова также пояснила, что Самсонова могла умереть от истощения организма и инфекции, подобной холере. В своем блоге экстремалка врала подписчиками о своем отличном состоянии, а сама из-за отеков ног, психологического стресса и истощения уже не могла встать с кровати. Медики, которые занимались ее лечением, заявляли, что у блогера анализы крови как у мертвого человека.