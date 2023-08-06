Актриса Елена Проклова в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала о своей коллеге Ирине Мирошниченко. Она сообщила, что артистка театра и кино ради работы принесла в жертву абсолютно все.

Проклова рассказала о спектакле «Соло для часов с боем», который она считает лучшей театральной работой Мирошниченко.

«На алтарь этой профессии ты положила абсолютно все. В этом есть и твое величие, и в какой-то степени, наверное, твоя трагедия и боль. Но ты актриса до мозга костей», – подчеркнула Проклова.

Ирина Петровна Мирошниченко умерла 3 августа. Причинами ее смерти врачи называют осложнение после инфекционного заболевания. 7 августа пройдет церемония прощания и похороны актрисы на Троекуровском кладбище в Москве.