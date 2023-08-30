Южнокорейские исследователи разработали материал для изготовления эластичного робота, делающий его способным самоуничтожиться по команде, оставляя после себя лишь лужицу маслянистой жидкости. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Материал эластичных роботов, содержащий термореактивный силиконовый эластомер, устойчив к теплу, кислотам и химикатам и отличается долговечностью. В то же время его нельзя было разрушить путем отдачи команды на самоуничтожение: термопластичные эластомеры могут расплавиться, но вещество восстановится в полиуретан.

Исследователи из Сеульского национального университета впервые смогли изготовить деформируемого и полностью разлагаемого шагающего робота и продемонстрировали его в гипотетическом сценарии «разведки». Корейские специалисты потратили два года на разработку материалов, достаточно прочных, чтобы поддерживать полнофункционального робота, но способных распадаться при взаимодействии отдельных веществ.

«В определенных сценариях, когда желателен распад, включая завершение миссии, обнаружение врагами или утилизацию, требующую уменьшения объема, робот может по команде подвергнуться воздействию ультрафиолетового излучения и распасться в невозвратимую форму», – пояснил аспирант Мин-Ха О, работавший над проектом.

Корейские исследователи нанесли на силиконовую смолу вещество, которое выделяет ионы фтора под воздействием ультрафиолета. Когда операторы запускают встроенные УФ-светодиоды, чтобы начать нагревание вещества, робот начинает распадаться. По словам разработчиков, робот полностью разложится менее чем за два часа, оставив после себя только маслянистую жидкость.

Возможность распадаться при взаимодействии отдельных веществ может гарантировать, что конфиденциальные бортовые данные роботов, используемых в задачах наблюдения, разведки и транспортировки, не попадут к противнику или другим нежелательным источникам. Такие роботы также могут использоваться в поисковых миссиях в опасных местах или экологически опасных зонах, где поиск окажется невозможным или будет слишком дорогим.

Самоуничтожение устройств и механизмов – популярный элемент в кинофантастике, отмечает TechXplore. Еще в 1960-х годах оригинальный телесериал «Миссия невыполнима» открывал каждую серию секретными инструкциями правительственному агенту (которого в блокбастерах, снятых несколько десятилетий спустя, сыграл Том Круз), записанными на портативный катушечный магнитофон, который после воспроизведения взрывался, оставляя облако дыма. Уилл Смит применил особое устройство, чтобы уничтожить компрометирующие улики в фильме «Враг государства».

Концепция механизмов заданного самоуничтожения для различных устройств на протяжении последних лет привела к созданию нескольких интересных продуктов. Например, исследователи из Хьюстонского университета в Техасе разработали микросхему, которая самоуничтожается при воздействии молекул воды. Это применимо не только к военным сценариям, но и к медицине.

Исследователи Корнельского университета объединились с компанией Honeywell Aerospace для разработки химических пакетов, встроенных в процессоры, которые при получении удаленного «сигнала уничтожения» растворяют все чипы.

Разумеется, и Пентагон не оставался в стороне от подобных разработок. В частности, по заказу военных США был создан беспилотный планер, способный пролететь около 160 км, а затем саморазрушиться в течение четырех часов.