Рядом с Новороссийском в акватории села Мысхако слышны мощные взрывы на море и выстрелы. По уже подтвержденной экстренными службами информации, российские ВС отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на экстренные службы Новороссийска, получающие сигналы о взрывах.

«Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идет уничтожение вражеских надводных дронов», – рассказал портал «Русская весна».

Оператор системы «112» в Новороссийские сообщила также, что вся информация о стрельбе и взрывах передана в спецслужбы, которые уже разбираются в инциденте.

Представители Каспийского трубопроводного консорциума сообщили, что его инфраструктура повреждений не получила, продолжается отгрузка нефти в обычном режиме.