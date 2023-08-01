Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонс выразил свое мнение относительно украинских атак на территорию России, которые, по его словам, свидетельствуют о военной слабости режима президента Владимира Зеленского и могут привести к поражению Киева.

«Он [Зеленский] движется к своей преждевременной смерти. Такова реальность, [удары по территории РФ] это акт отчаяния», – подчеркнул Джонсон во время беседы с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Ранее администрация США фактически подтвердила, что Вашингтон не устраивают темпы украинского контрнаступления. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, президент Украины Зеленский сам знает, что запланированное контрнаступление идет не так быстро, как нужно.