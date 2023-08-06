На каждую атаку украинского беспилотника Россия должна отвечать ракетным ударом по Киеву. Это позволит унять противника и продемонстрировать ему, что с РФ лучше «не шалить», заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Атаками БПЛА ВСУ ставят перед собой цель запугать население России, спровоцировать панику у населения. Чаще всего пуски осуществляются с украинской территории, поэтому найти и наказать мерзавцев не так просто.

Именно поэтому полковник в отставке предложил более действенный способ асимметричного ответа.

«Вы нам беспилотник — мы вам удар по Киеву ракетой. Как будет воспринято? Понятное дело, что будет визг и вопль в прессе, а как еще? Чтобы убедить, что не нужно шалить», – заявил эксперт.

Ранее в Минобороны заявили, что 6 августа Киев в очередной раз попытался атаковать Москву с применением беспилотного аппарата. Дрон был сбит в Московской области, на территории Подольского района. В результате падения обломков никто не пострадал.