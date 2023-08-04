Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС еще идут в бой на отдельных участках фронта и пытаются прорвать оборону ВС РФ, однако в их действиях уже нет ни единого замысла, ни каких-либо перспектив. Об этом «Известиям» сообщил военный аналитик Владислав Шурыгин.

Разрозненные атаки ВСУ уже нельзя назвать полномасштабным контрнаступлением, оно рассыпалось на отдельные эпизоды, в которых Киев терпит поражения и несет потери, рассказал эксперт. Он отметил, что ВС РФ добиваются успехов у Марьинки, где им удалось существенно улучшить свое положение, у Куземовки под Купянском в Харьковской области, а также у Ольшан и Першотравневого, где российские военные заняли более выгодные для себя позиции, выбив с них подразделения противника.

Сейчас Киев вынужден проводить перегруппировку войск, заменяя в ее рамках самые боеспособные подразделения из-за крупных потерь.

«Например, от Купянска была отведена одна из бригад, которая уже за последние два месяца дважды отводилась с фронта на пополнение. Она несла огромные потери в людях и технике. На ее место приходят бригады более низкого качества, в основном из свежесобранных», – пояснил Шурыгин.

Также он отметил, что хотя ВС РФ постепенно берут инициативу в свои руки, это пока еще не переход в наступление, а более активные боевые действия на всех участках зоны СВО.

Вам может понравиться

Живов: ВСУ намеренно стреляли по гражданскому населению в Таганроге

Эксперт в области политологии Алексей Живов заявил, что ВСУ преднамеренно выбрали для нанесения ракетных ударов мирные кварталы в городе Таганрог. Политолог считает, что Киев осознанно ведет атаку по гражданскому населению

Взрывы в Киеве в ночь на 2 августа не прекращались на протяжении 10 минут

В ночь на 2 августа, около 2:50 в Киеве прогремел первый взрыв. По сообщениям местных властей, это сработала система противовоздушной обороны. Кроме того, еще три мощных взрыва сотрясли украинскую столицу

Солдаты ВСУ боятся попадать в украинские больницы после ранений

Украинские военнослужащие после ранений опасаются попадать в больницы своей страны. Они боятся, что врачи добьют их окончательно. Один из военных рассказал, что лечат бойцов кое-как, стремясь как можно скорее отправить