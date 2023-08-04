Украинские ВС еще идут в бой на отдельных участках фронта и пытаются прорвать оборону ВС РФ, однако в их действиях уже нет ни единого замысла, ни каких-либо перспектив. Об этом «Известиям» сообщил военный аналитик Владислав Шурыгин.

Разрозненные атаки ВСУ уже нельзя назвать полномасштабным контрнаступлением, оно рассыпалось на отдельные эпизоды, в которых Киев терпит поражения и несет потери, рассказал эксперт. Он отметил, что ВС РФ добиваются успехов у Марьинки, где им удалось существенно улучшить свое положение, у Куземовки под Купянском в Харьковской области, а также у Ольшан и Першотравневого, где российские военные заняли более выгодные для себя позиции, выбив с них подразделения противника.

Сейчас Киев вынужден проводить перегруппировку войск, заменяя в ее рамках самые боеспособные подразделения из-за крупных потерь.

«Например, от Купянска была отведена одна из бригад, которая уже за последние два месяца дважды отводилась с фронта на пополнение. Она несла огромные потери в людях и технике. На ее место приходят бригады более низкого качества, в основном из свежесобранных», – пояснил Шурыгин.

Также он отметил, что хотя ВС РФ постепенно берут инициативу в свои руки, это пока еще не переход в наступление, а более активные боевые действия на всех участках зоны СВО.