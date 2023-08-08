Сосиски, колбасные изделия и сахар – это те продукты, от которых необходимо отказаться полностью после 30 лет.

В этом возрасте, рассказал диетолог Артем Верис порталу Gazeta.ru, начинается перестройка человеческого организма. Происходят изменения в гормональном фоне, наблюдается потеря мышечной массы. Чтобы минимизировать последствия подобных явлений, нужно сразу менять пищевые привычки.

Из рациона желательно полностью исключить консервированные мясные продукты, колбасы, сосиски, солонину, бекон и прочее. Также имеет смысл ограничить употребление продуктов, гликемический индекс которых выше шестидесяти.

Осторожнее следует употреблять арбузы, белый хлеб, картофель и чипсы из него. Также важно полностью отказаться или ограничить до минимума потребление сахара. Он провоцирует набор веса, развитие сахарного диабета, а также со временем вызывает старение кожи, повреждая эластин и коллаген.

Верис также отметил, что лучше употреблять запеченную говядину, индейку или курицу, а также есть орехи, фрукты и овощи.