Электронные устройства, на которых содержится сверхсекретная информация, обычно не имеют подключения к сети Интернет. При этом отсутствие постоянного доступа к Сети не гарантирует стопроцентную безопасность для гаджетов от вредоносных программ. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил эксперт Павел Мясоедов.

По его словам, вредоносное ПО может работать на любом устройстве в режиме «оффлайн» вплоть до крупного обновления операционной системы аппарата. Все это время программа-шпион будет собирать данные со смартфона, например, изображения или голосовые сообщения, сохраненные в ленте. Однако, как только смартфон будет подключен к сети Интернет, все собранные данные тут же «уйдут» на внешние сервера.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случая злоумышленники могут осуществлять слежку за своими жертвами, даже не задействовав сотовую передачу данных. Существуют технологии, позволяющие считывать напечатанный на клавиатуре или экране смартфона текст. В таком случае возле рабочего места жертвы должен быть установлен лазерный сканер или высокочувствительный сенсор, резюмировал эксперт.