Врач скорой помощи Юджин Вортсман в беседе с журналистами издания People рассказал, что несмотря на утверждение специалистов о необходимости регулярного потребления воды, большое количество жидкости, употребляемое человеком за короткий промежуток времени, может стать причиной отека мозга.

Если в организм человека поступит больше жидкости, чем он способен переработать, то происходит гипергидрия. То есть, если в течении часа человек выпьет более одного литра воды, то возникнет дисбаланс электролитов. Именно поэтому нельзя пить много воды быстро, лучше всего разделить порции приема жидкости на несколько часов.

Самое худшее последствие, возникшее при большом употреблении воды – выброс жидкости в ткани мозга. В итоге возникает отек мозга. Из-за распухания мозга происходит давление на череп. В результате этого человек может умереть.

Специалист порекомендовал пить воду небольшими порциями в течение дня. Женщинам достаточно выпивать 2,5 литра, а мужчинам – 3,5 литра.