Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку после отказа в назначении его кандидатуры на должность генерального секретаря НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» заявила руководитель Центра британских
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку после отказа в назначении его кандидатуры на должность генерального секретаря НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, давней мечтой и главной целью в карьере Бена Уоллеса была должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако Байден отклонил его кандидатуру на пост генсека НАТО, после чего Уоллес принял решение об уходе с должности министра обороны Великобритании.

Эксперт отметила, что в британской политике сложился прочный «антироссийский консенсус», поэтому политика оборонного ведомства Соединенного Королевства кардинально не изменится с приходом нового министра обороны. Напомним, что Бен Уоллес занимал должность главы Министерства обороны Великобритании на протяжении последних четырех лет. О своей отставке он заявил 31 августа.

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