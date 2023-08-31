Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку после отказа в назначении его кандидатуры на должность генерального секретаря НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, давней мечтой и главной целью в карьере Бена Уоллеса была должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако Байден отклонил его кандидатуру на пост генсека НАТО, после чего Уоллес принял решение об уходе с должности министра обороны Великобритании.

Эксперт отметила, что в британской политике сложился прочный «антироссийский консенсус», поэтому политика оборонного ведомства Соединенного Королевства кардинально не изменится с приходом нового министра обороны. Напомним, что Бен Уоллес занимал должность главы Министерства обороны Великобритании на протяжении последних четырех лет. О своей отставке он заявил 31 августа.