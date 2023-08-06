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Польша и Литва будут играть ключевую роль во время вторжения западных стран на Украину. Сейчас подобные планы уже разрабатываются. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА “Новости”.

В одном из своих видео на хостинге YouTube Макгрегор рассказал, что Запад готовит оккупацию западных областей Украины. Если у восточноевропейских стран сделать это самостоятельно не получится по разным причинам, тогда в процесс, вероятно, вмешаются и Соединённые Штаты Америки, предположил экс-советник Пентагона. Макгрегор также отметил, что “коалиция добровольцев” для вторжения уже начала складываться.

О том, что западные страны (прежде всего, Польша) могут воспользоваться нынешней геополитической ситуацией и захватить часть областей Украины, ранее заявляли и в Службе внешней разведки РФ. В ведомстве также подчёркивали, что в разделении страны также заинтересованы власти США и Великобритании.

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