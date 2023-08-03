Украинская армия, вероятно, уже совсем скоро не сможет продолжать боевые действия. ВСУ понесли слишком большие потери со дня начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор – передаёт РИА “Новости”.

В интервью ютуб-каналу Jeremy Ryan Slate эксперт, сославшись на собственные подсчёты, рассказал, что украинская армия за время СВО потеряла от 300 до 350 тысяч человек. Это слишком большие потери, чтобы оказывать дальнейшее сопротивление российским войскам, подчеркнул Макгрегор.

Кроме того, экс-советник Пентагона указал на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а переданная странами НАТО техника не оправдала возлагавшихся на неё надежд. В то же время оборонно-промышленный комплекс России за последнее время стал работать значительно эффективнее.

Макгрегор также обратил внимание на провальное контрнаступление ВСУ. Оно началось ещё в начале июня, но за два месяца украинская армия не смогла добиться каких-либо значимых успехов, понеся при этом большие потери.