В Польше всё чаще начинают говорить о возможном присоединении западных территорий Украины. В области, которые может аннексировать Варшава, переселят украинских беженцев, прибывших на территорию Польши после начала боевых действий. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube – сообщает РИА “Новости”.

По словам Макгрегора, на территории Польши сейчас находится до 3 миллионов беженцев. Всех их, вероятно, отправят в западные земли Украины, которые может захватить Польша. Специалист также полагает, что эти территории послужат и своего рода зоной безопасности, которую на востоке страны может создать Варшава.

В России официальные лица ранее заявляли, что Польша может воспользоваться слабостью Украины и начать реализовывать сценарий расчленения страны. В реализации таких планов Варшава рассчитывает на помощь Вашингтона и Лондона.