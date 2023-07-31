ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уникальное географическое положение Польши в центре Европы можно использовать как для эскалации конфликта с Россией, так и для обеспечения стабильности в регионе. Второй вариант более предпочтительный, потому что в случае противостояния с Москвой Польша будет полностью уничтожена. Такое мнение изданию Myśl Polska высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА “Новости”.

По мнению аналитика, вариант, при котором Варшава ведёт с Москвой переговоры, отвечает стратегическим целям, как России, таки Польши. В то же время вмешательство в украинский конфликт, о возможности чего неоднократно заявляли эксперты, приведёт Польшу к поражению – Москва такие действия Варшавы не оставит без ответа.

Макгрегор также отметил, что Польше уже сейчас стоит прекратить поставки вооружения ВСУ, а также принять участие в подготовке мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Вам может понравиться

ТАСС: В Подмосковье ПВО отразила атаки двух украинских беспилотников самолетного типа на столицу

В западной части Московской области уничтожено два ударных беспилотника самолетного типа, которые летели по направлению к столице. ТАСС, со ссылкой на правоохранительные структуры сообщает обошлось без жертв и разрушений. О

AT: Украина станет очередной страной, которую США превратят в руины

Все страны, которые Соединенные Штаты когда-либо поддерживали в военных конфликтах, превращаются в руины. Украина станет следующей их жертвой, пишет американское издание American Thinker. Для США Украина – это всего лишь

Вышел трейлер нового мультфильма «Скуби-Ду и Крипто»

На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. появился трейлер предстоящего полнометражного мультфильма «Скуби-Ду и Крипто». Премьера мультика должна состояться 26 сентября. Героев в мультфильме озвучат Фрэнк Уэлкэр, Грэй Гриффин, Мэттью Лиллард, Кейт