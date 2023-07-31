Уникальное географическое положение Польши в центре Европы можно использовать как для эскалации конфликта с Россией, так и для обеспечения стабильности в регионе. Второй вариант более предпочтительный, потому что в случае противостояния с Москвой Польша будет полностью уничтожена. Такое мнение изданию Myśl Polska высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА “Новости”.

По мнению аналитика, вариант, при котором Варшава ведёт с Москвой переговоры, отвечает стратегическим целям, как России, таки Польши. В то же время вмешательство в украинский конфликт, о возможности чего неоднократно заявляли эксперты, приведёт Польшу к поражению – Москва такие действия Варшавы не оставит без ответа.

Макгрегор также отметил, что Польше уже сейчас стоит прекратить поставки вооружения ВСУ, а также принять участие в подготовке мирных переговоров между Москвой и Киевом.