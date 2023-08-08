Мирное соглашение между Россией и Украиной можно будет считать поражением США. Белый дом к этому не готов и будет всячески препятствовать такому развитию событий. Соответствующее мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его цитирует РИА “Новости”.

В интервью ютуб-каналу Judging Freedom эксперт пояснил: позиция американских властей основана на том, что Россия – это “отсталая страна”, с которой надо поскорее расправиться. Однако реальность оказалась совсем не такой, какой её видел истеблишмент США. Мирное соглашение Москвы и Киева заставит Белый дом признать свою неправоту относительно России. Но на такое Вашингтон не пойдёт.

Ранее представители киевского режима заявляли, что не собираются начинать переговоры с Москвой, поскольку это означало бы фактическую победу России в конфликте. В Кремле же отмечали, что не отказывались от мирных переговоров, однако Киев решил исключить мирное решение конфликта на законодательном уровне. Теперь приоритет российской стороны – достижение целей специальной военной операции.