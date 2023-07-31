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Киевский режим, который возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, постепенно разрушает страну. Признаки этого очевидны уже сейчас. Об этом на своём ютуб-канале заявил бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Его цитирует РИА “Новости”.

Соскин указал: действия Зеленского привели к тому, что экономика и производственные потенциал Украины оказались практически полностью разрушенными. Особо серьёзные потери понесли металлургическая и энергетическая отрасли. Экс-советник бывшего украинского лидера также отметил и негативные последствия для страны, которые возникли после сворачивания зерновой сделки. Сельхозпродукцию Украина не может теперь вывезти, как по морю, так и по сухопутным маршрутам. В итоге, она гниёт на складах, заявил Соскин.

Зерновая сделка предполагала создание гуманитарного коридора, через который Украина могла экспортировать зерно, вывозя его из портов на Чёрном море. С 18 июля Россия вышла из соответствующего соглашения. Президент Владимир Путин объяснял это тем, что страны Запада, как одни из гарантов сделки, не выполняли свою часть договора.

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