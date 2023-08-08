Саммит в Джидде (Саудовская Аравия), который прошёл 5-6 августа, Западу был нужен для того, чтобы убедить страны согласиться с мирным планом президента Украины Владимира Зеленского. Однако претворение такого плана в жизнь невозможно, так как он не учитывает интересы России, то есть другой стороны конфликта. Такое мнение высказал экс-посол ЮАР в Португалии и Кении Кингсли Махубела. Его цитирует РИА “Новости”.

Специалист отметил, что киевский план урегулирования конфликта – это тупиковый путь. Более реалистичным выглядит китайский подход к мирному процессу. План КНР из 12 пунктов отражает в том числе обеспокоенность и интересы российской стороны, подчеркнул Махубела. Бывший посол также отметил, что на встрече в Джидде стало очевидно, что не все государства враждебно настроены к России.

В саммите в Джидде приняли участи представители более трёх десятков стран. Россия на встречу не была приглашена. В Москве отмечали, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без России – это абсурд.

Сама встреча в Джидде была организована по инициативе наследного принца этой страны Мухаммеда бен Салмана. За время конфликта Москвы и Киева, он контактировал, как с российской, так и с украинской сторонами.