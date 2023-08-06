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Провал контрнаступления ВСУ будет автоматически означать окончательную потерю освобожденных Россией территорий. Продолжить контратакующую операцию после поражения у Киева уже не получится из-за нехватки ресурсов и полной деморализации армии, уверен бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Российские ВС хорошо держат удар. Они отлично подготовились к контрнаступлению ВСУ, выстроили мощные оборонительные линии, установили минные заграждения, ставшие серьезной проблемой для Киева.

По мнению Берлетика, Россия расставила для ВСУ весьма опасную ловушку. Даже если украинская армия сможет прорвать оборону на одном из участков фронта, она моментально окажется в окружении и будет полностью уничтожена в считанные дни.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», – уверен бывший морской пехотинец.

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