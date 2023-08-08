США пока не имеют возможности что-то противопоставить российским подводным беспилотникам “Посейдон”. Они могут нести ядерные заряды и использоваться для атаки на побережье Соединённых Штатов. Это обстоятельство всё сильнее тревожит высший
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США пока не имеют возможности что-то противопоставить российским подводным беспилотникам “Посейдон”. Они могут нести ядерные заряды и использоваться для атаки на побережье Соединённых Штатов. Это обстоятельство всё сильнее тревожит высший командный состав армии США. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Его слова, сказанные в беседе с изданием Redacted, приводит РИА “Новости”.

По мнению Джонсона, возможности подводного флота России уже превосходят возможности аналогичного рода войск США. Кроме беспилотников-торпед “Посейдон” американские генералы обеспокоены наличием у России мощных атомных подводных лодок. На этом фоне американские военные руководители всё меньше думают о помощи Украине, добавил экс-агент ЦРУ.

РИА “Новости” напоминает, что о проектировании торпед “Посейдон” стало известно в 2018 году. Ранее сообщалось, что их установят на несколько атомных подводных лодок.

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