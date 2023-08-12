Украина является дешевым средством для «победы над Россией», заявил в своем интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда. «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские
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Украина является дешевым средством для «победы над Россией», заявил в своем интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда.

«Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, за это придется заплатить очень высокую цену», – цитирует польского лидера «Военное обозрение».

Авторы публикации отмечают, что Дуда высказал мнение всего Запада. Для США и НАТО Украина является всего лишь дешевым инструментом для борьбы с Россией. Военнослужащие ВС РФ тысячами погибают за марионетку Вашингтона Владимира Зеленского и совершенно напрасно считают, что отдают жизни за какое-то «светлое будущее». Их рвение никто и никогда не оценит, так как они – всего лишь дешевая рабочая сила для Запада.

Также Дуда в очередной раз рассказал сказки о многочисленных захватах Польши Россией, о том, что РФ хочет возродить империю. И стать угрозой «цивилизованному миру». Таковым, по неизвестным причинам, польский президент считает Соединенные Штаты и их многочисленных вассалов.

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