Исследователи из Университета Джорджа Мейсона провели моделирование и пришли к выводу, что для успешного создания колонии на Марсе потребуется как минимум 22 человека. Данный вывод был представлен в препринте статьи, размещенной в репозитории arXiv.

Разработанная модель имитировала условия марсианской колонии и учитывала не только необходимое количество человек для долгосрочного выживания, но и другие важные характеристики. Для построения этой модели использовались данные, полученные в результате опросов астронавтов, проживавших на Международной космической станции, а также на арктических исследовательских станциях. В ходе исследования ученые старались учесть факторы, такие как устойчивость к стрессу, социальные навыки и психологическая устойчивость.

Модель также учла индивидуальные взаимодействия между людьми с разными психологическими профилями, в то время как глобальные события, такие как аварии или задержки в снабжении из Земли, влияли на колонию в целом. Это исследование призвано дать более глубокое понимание того, как формировать и поддерживать марсианскую колонию с учетом сложных психологических и социальных аспектов.