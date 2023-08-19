Диван фактически является обязательным элементом любого интерьера, будь то квартира, офис или салон красоты. Приобретение этого вида мебели обычно сопряжено с трудностями из-за огромного многообразия на рынке. Но компания PUSHE, в которой изготавливают и продают диваны с доставкой, всегда готова оказать грамотную помощь в выборе подходящего изделия.

Простота, функциональность и надежность

Главным требованием к любому дивану является комфорт. А вот он уже зависит от таких критериев, как:

простота механизма и надежность каркаса;

функциональность, наличие в комплекте диванных подушек, возможности при необходимости демонтировать подлокотники, встроенного мини-бара и иных опций, которые хоть и повышают стоимость мебели, но делают ее по-настоящему удобной;

долговечность конструкции. В изделиях низкого качества со временем начинает куда-то проваливаться обивка, появляются жуткие скрипы в механизме, что точно не способствует комфорту.

Материалы каркаса, обивки и наполнителя

Для изготовления каркасов сегодня используются натуральное дерево, а также металл и брус в сочетании с древесно-стружечными плитами в эконом вариантах.

Деревянные каркасы – это нестареющая классика, как бы банально это ни звучало. Диваны на них вписываются в любой интерьер от классики до лофта, хорошо смотрятся и служат долгие годы, не создавая проблемы.

Металлические каркасы, напротив, получили распространение относительно недавно. Они предназначаются в основном для интерьеров в стиле хай-тек, обладают высокой прочностью и эстетичным внешним видом.

Комфорт использования дивана обеспечивают материалы обивки, которые могут быть следующими:

латекс, который хорошо держит и быстро возвращает первоначальную форму после любой нагрузки;

пенополиуретан или искусственный латекс. Его преимуществом является более низкая цена при весьма неплохих эксплуатационных характеристиках;

поролон применяется в бюджетных диванах. Изделия с такой обивкой служат гораздо меньше, со временем они теряют форму и начинают выглядеть совсем не так эстетично, как раньше.

Кроме того, возможно использование и других материалов, таких как кокосовая койра, обеспечивающая жесткость в многослойной обивке, холофайбер, синтепон и прочие.

Внешний вид мягкой мебели зависит от ее обивки, поэтому к выбору стоит подходить не менее ответственно. Самые распространенные варианты – это натуральная кожа, шенилл, жаккард, гобелен. Тканевые варианты часто обрабатываются специальными пропитками, которые позволяют обеспечить устойчивость к загрязнению и долговечность поверхности.

К другим критериям относятся многочисленные механизмы трансформации и цветовые решения, габариты и тип изделий – прямые или угловые. Делая выбор, лучше ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения и финансовые возможности.