После 50 лет человек обязан пересмотреть свои пищевые привычки, ввести в рацион блюда, которые замедляют процесс старения путем улучшения обмена веществ и вывода из организма токсинов. Об этом рассказала диетолог
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После 50 лет человек обязан пересмотреть свои пищевые привычки, ввести в рацион блюда, которые замедляют процесс старения путем улучшения обмена веществ и вывода из организма токсинов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

К таким продуктам относятся овсянка, хлеб с добавлением злаков, крупы, любые кисломолочные напитки, а также зелень – базилик, петрушка, щавель. Способствует омоложению организма и употребление морской рыбы. Все эти продукты улучшают обмен веществ и позволяют затормозить старение.

Кроме того, диетолог порекомендовала исключить из рациона кондитерские изделия и блюда с жареным мясом. Они, как и пища с повышенным содержанием маргарина и трансжиров, могут провоцировать атеросклероз, стремительный набор веса, а также повышение артериального давления.

Вам может понравиться
Ученые МАИ разработали инновационную математическую модель, касающуюся движения вибрационных роботов-капсул. Этот научный прорыв может иметь революционное значение для медицинских исследований. В будущем эти роботы могут заменить традиционные медицинские эндоскопы, применяемые

Ученые РФ придумали новый способ для обследования желудка человека

Ученые МАИ разработали инновационную математическую модель, касающуюся движения вибрационных роботов-капсул. Этот научный прорыв может иметь революционное значение для медицинских исследований. В будущем эти роботы могут заменить традиционные медицинские эндоскопы, применяемые
Англичанин угодил в больницу с травмой горла после того, как из вежливости попытался сдержать чих. Об этом в своем материале пишет издание LADBible. Автор материала сообщает, что 34-летний житель Великобритании

LADBible: житель Британии был госпитализирован с травмой горла после попытки сдержать чих

Англичанин угодил в больницу с травмой горла после того, как из вежливости попытался сдержать чих. Об этом в своем материале пишет издание LADBible. Автор материала сообщает, что 34-летний житель Великобритании