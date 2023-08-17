После 50 лет человек обязан пересмотреть свои пищевые привычки, ввести в рацион блюда, которые замедляют процесс старения путем улучшения обмена веществ и вывода из организма токсинов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

К таким продуктам относятся овсянка, хлеб с добавлением злаков, крупы, любые кисломолочные напитки, а также зелень – базилик, петрушка, щавель. Способствует омоложению организма и употребление морской рыбы. Все эти продукты улучшают обмен веществ и позволяют затормозить старение.

Кроме того, диетолог порекомендовала исключить из рациона кондитерские изделия и блюда с жареным мясом. Они, как и пища с повышенным содержанием маргарина и трансжиров, могут провоцировать атеросклероз, стремительный набор веса, а также повышение артериального давления.