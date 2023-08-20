Рис, отруби и киноа в рационе молодых людей позволяют обеспечить здоровье кишечника на долгие годы. Также для этого стоит ограничить или вообще отказаться от употребления фастфуда, сладостей и продуктов, содержащих
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Рис, отруби и киноа в рационе молодых людей позволяют обеспечить здоровье кишечника на долгие годы. Также для этого стоит ограничить или вообще отказаться от употребления фастфуда, сладостей и продуктов, содержащих консерванты, рассказала диетолог Марият Мухина.

Растущий молодой организм без особых сложностей переваривает вредную пищу, но вот в будущем ее употребление может сказаться на здоровье кишечника. Неправильное питание провоцирует ожирение, которое в свою очередь приводит к проблемам с сердцем, печенью, легкими и другими внутренними органами.

Чтобы этого не произошло, молодежи необходимо сосредоточиться на формировании правильных пищевых привычек. Помимо риса и киноа, нужно регулярно употреблять в пищу рыбу, творог, мясо, яйца, которые содержат большое количество белка. Также нужно каждый день есть до 600 граммов фруктов, чтобы организм получал необходимые витамины и микроэлементы.

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