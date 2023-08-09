Девочка-подросток, которая исполнила танец в тверской часовне Ксении Петербургской в Осташкове Тверской области, извинилась перед верующими. Видео с ее извинениями было опубликовано после инцидента, который вызвал широкое обсуждение  в обществе,
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Девочка-подросток, которая исполнила танец в тверской часовне Ксении Петербургской в Осташкове Тверской области, извинилась перед верующими. Видео с ее извинениями было опубликовано после инцидента, который вызвал широкое обсуждение  в обществе, в Telegram-канале «Тверская телега».

Школьница выразила свои извинения общественности 8 августа. Она заявила, что признает свою ошибку и извиняется за произошедшее в храме. Девушка добавила, что ей очень стыдно за свои действия. В кадре в Телеграм-канале она находилась рядом с матерью, которая поддерживала ее.

Мать девочки добавила, что все ее дети «крещеные и воспитанные в вере». Она назвала случившееся дикостью.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в часовне Ксении Петербургской в Осташкове. Две девушки прямо перед иконами включили музыку и начали исполнять танец.

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