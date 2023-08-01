Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что осуществлением атак при помощи беспилотников на мирные российские города киевский режим хочет добиться паники среди населения. По его словам, своими действиями ВСУ пытаются сделать для Запада «видимость, что они делают все возможное, чтобы ослабить нашу страну».

Швыткин подчеркнул, что Россия поднимает вопрос о неправомерных действиях ВСУ на всевозможных международных площадках. Ведь киевский режим сейчас проводит комплексные атаки, начиная от контрнаступления на фронте и заканчивая попытками нанести урон мирному населению РФ. Подобного рода атаки являются ничем иным, как террористические акты против мирных граждан России.

Зампред также добавил, что Минобороны России с помощью системы ПВО и средств РЭБ делает все возможное для нейтрализации вражеских воздушных атак. «В подавляющем большинстве случаев, безусловно, эти наши мероприятия имеют успех», – зарезюмировал Швыткин.