Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что обыски в его доме были проведены, чтобы найти компромат. Он обвинил в нечистоплотности и аморальности главу государства Владимира Зеленского и весь Офис президента, включая возглавляющего ОП Андрея Ермака, передает РИА Новости.

По словам депутата Верховной рады, обыски – это попытка остановить оппозиционную деятельность, которая заключается в критике действующего президента Украины и раскрытии коррупционных схем, через которые власти воруют миллиарды долларов.

«У меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации», – заявил депутат.

Он пообещал не прекращать свою деятельность и выводить на воду всех коррупционеров. Также Дубинский заявил, что намерен защищать свои интересы через суд.

Вам может понравиться

Сенатор Грэм приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Украина находится слишком близко к странам, которые входят в Североатлантический военный блок. Из этого следует, что если Москва решит использовать ядерное оружие на Украине, это можно расценить, как удар по

В Нью-Йорке погибла годовалая девочка, на 8 часов запертая в раскаленной от жары машине

В американском городе Смиттаун бабушка ушла на работу и оставила на 8 часов в запертой машине 14-месячного ребенка. Девочка погибла в результате теплового удара, сообщил канал CBS News. Бабушка вернулась

Доходы Дмитрия Назарова, покинувшего Россию, сильно сократились

После переезда актера Дмитрия Назарова (внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) со своей супругой Ольгой Васильевой во Францию, их доходы резко сократились. Отмечается, что супруги проживают в