Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что обыски в его доме были проведены, чтобы найти компромат. Он обвинил в нечистоплотности и аморальности главу государства Владимира Зеленского и весь Офис президента, включая возглавляющего ОП Андрея Ермака, передает РИА Новости.

По словам депутата Верховной рады, обыски – это попытка остановить оппозиционную деятельность, которая заключается в критике действующего президента Украины и раскрытии коррупционных схем, через которые власти воруют миллиарды долларов.

«У меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации», – заявил депутат.

Он пообещал не прекращать свою деятельность и выводить на воду всех коррупционеров. Также Дубинский заявил, что намерен защищать свои интересы через суд.