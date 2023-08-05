Российские дачники могут получить компенсацию в размере 1 миллион рублей в случае, когда их сосед по земельному участку в частном секторе сдал его в аренду для установки вышки сотовой связи. При этом, чтобы заполучить, предусмотренную законом компенсацию, необходимо будет предоставить доказательства ухудшения состояния своего здоровья из-за облучения вышкой сотовой связи.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, если вышка сотовой связи установлена слишком близко к вашему участку, в таком случае и вовсе можно требовать ее сноса. Поскольку подобные сооружения нельзя возводить на территории жилого сектора.

Гаврилов объяснил, что дачники могут обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру и Роспотребнадзор. При этом в случае установления причинно-следственной связи между функционированием вышки и ухудшением здоровья человека, то можно будет рассчитывать на компенсацию от одного миллиона рублей и более.