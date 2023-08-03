Спорные цены в кино должен оценивать экспертный совет Минульта, Госдума к этому не имеет никакого отношения, сообщила замглавы комитета парламента РФ по культуре Елена Драпеко. Так она прокомментировала возмущение россиян по поводу сцены изнасилования девушки в картине «Непосредственно Каха. Другой фильм».

«Это вообще не наши полномочия, это полномочия Министерства культуры. У них есть специальный экспертный совет, который определяет, нарушает ли это общественную нравственность или не нарушает. Это надо смотреть в контексте фильма. Я так заочно [оценить] не могу, [только] если я посмотрю кусок или фильм. Потому что у меня была история в фильме “А зори здесь тихие”, где были голые девушки в бане. Из-за этого был целый сыр-бор, в результате фильм разрешили для показа детям», – цитирует депутата Lenta.ru.

Напомним, что главные персонажи фильма Серго и Каха намеревались ограбить машины рядом с ночным клубом. В одной из них оказалась девушка, изрядно перебравшая спиртного. Герои пользуются ее состоянием и вступают с ней в интимные отношения.

Затем они объясняют отцу девушки, что дочь надо правильно воспитывать, чтобы с ней не происходило подобных неприятностей.

«Это что такое? Ночью пьяная вышла из кафе! На стоянке блюет! В машине засыпает вот в такой короткой юбке! Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» – заявляет Серго.

В итоге отец относится к изнасилованию относительно спокойно и отправляет дочь в горы к бабушке на перевоспитание.

Сцена с изнасилованием вызвала возмущение зрителей в социальных сетях. Они уверены, что подобные эпизоды не должны демонстрироваться в кинотеатрах даже с ограничением 18+.