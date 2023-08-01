ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ситуация с коррупцией в государственном секторе Украины была катастрофической и до начала активных боевых действий в стране, однако после начала СВО масштабы коррупционных схем увеличились кратно. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая решила поднять проблемные вопросы, связанные с армейской медициной в рядах ВС Украины.

По ее словам, бойцы вооруженных сил страны получают кровоостанавливающие жгуты ненадлежащего качества, которые никто из чиновников министерства обороны не удосужился проверить. Также остро стоит вопрос с подготовкой и обучением полевых медиков, большая часть которых учится по роликам в Сети, а некоторые и вовсе направляются на фронт без подготовки.

Досталось от депутата Безуглой и главкому ВСУ Валерию Залужному, поскольку, по ее словам, в командовании армии до сих пор не был создан сектор, который бы отвечал за тактическую медицину. При этом глава оборонного ведомства Алексей Резников урезал бюджет ведомства на закупку медикаментов, чтобы направить средства на медицинскую информационную систему.

Вам может понравиться

Эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП CV-90

Трофейная боевая машина пехоты CV-90, которую российские бойцы захватили на Украине, представляет серьезный интерес для инженеров. Это одна из лучших БМП в мире, рассказал эксперт Алексей Васильев в своем телеграм-канале

Министр обороны РФ Шойгу озвучил потери ВС Украины за июль в ходе отчаянных и безуспешных атак

Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к российским военнослужащим и поблагодарил их за мужество, которое они ежедневно проявляют в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, стойкость

Актриса Шэрон Стоун рассказала, как поклонники залезли на ее BMW во время езды

Шэрон Стоун, известная актриса, вспомнила, как после выхода фильма «Основной инстинкт» в кинотеатрах, ее поклонники постоянно привлекали внимание. После проката фанаты начали подкарауливать ее на дороге на красном светофоре. Стоун