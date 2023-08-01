Ситуация с коррупцией в государственном секторе Украины была катастрофической и до начала активных боевых действий в стране, однако после начала СВО масштабы коррупционных схем увеличились кратно. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая решила поднять проблемные вопросы, связанные с армейской медициной в рядах ВС Украины.

По ее словам, бойцы вооруженных сил страны получают кровоостанавливающие жгуты ненадлежащего качества, которые никто из чиновников министерства обороны не удосужился проверить. Также остро стоит вопрос с подготовкой и обучением полевых медиков, большая часть которых учится по роликам в Сети, а некоторые и вовсе направляются на фронт без подготовки.

Досталось от депутата Безуглой и главкому ВСУ Валерию Залужному, поскольку, по ее словам, в командовании армии до сих пор не был создан сектор, который бы отвечал за тактическую медицину. При этом глава оборонного ведомства Алексей Резников урезал бюджет ведомства на закупку медикаментов, чтобы направить средства на медицинскую информационную систему.