Ученые из Дании предсказывают резкое изменение климата на планете. В частности, на территории Европы вскоре может наступить новый ледниковый период. При этом причиной резкого похолодания на европейском континенте, по мнению ученых, станет глобальное потепление. Такие парадоксальные выводы были получены в результате компьютерного моделирования.

Океанические течения являются одним из важнейших элементов климатической системы на планете. При этом мягкий климат северной части Европы является следствием теплого течения Гольфстрим, являющего одним из составляющих Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC).

Климатологи считают, что резкий приток пресной воды из-за обильного таяния ледников в последние годы может изменить баланс глобальных течений, что приведет к ослаблению AMOC. По словам Питера и Сюзанны Дитлевсен из Института Нильса Бора Копенгагенского Университета, атлантическая циркуляция может полностью остановиться уже через 65 лет, а первые последствия необратимых процессов проявятся уже к середине века.

Таким образом, глобальное потепление, ускоряющее процесс таяния ледников, приведет сначала к изменению, а потом и полной к остановке океанических течений, что запустит процесс нового ледникового периода в Европе.