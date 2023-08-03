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Контрнаступление ВСУ проводится не по жесткому графику, поэтому те, кто пытается ставить дедлайны украинской армии, только раздражают ее командование, заявил глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, какие-то сроки могут ставить только власти Украины, а не западные кураторы.

Также Данилов заявил, что никакого контрнаступления нет. Украинские ВС проводят боевые операции, на которые могут оказывать влияние самые разнообразные внешние факторы. В этих случаях решения принимаются непосредственно командирами подразделений, как это делается в армиях Североатлантического альянса.

При этом секретарь СНБО Украины признал, что главными причинами медленного продвижения ВСУ являются грамотно установленные минные заграждения и мощные фортификационные сооружения российской армии. Она вела длительную подготовку к боям и поэтому отражает все попытки наступления противника.

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