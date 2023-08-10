39-летняя американка Кортни Луна избавилась от 20 лишних килограммов, перейдя на мясную диету. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror. Жительнице Калифорнии долгое время не удавалось сбросить вес, хотя она
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39-летняя американка Кортни Луна избавилась от 20 лишних килограммов, перейдя на мясную диету. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mirror.

Жительнице Калифорнии долгое время не удавалось сбросить вес, хотя она постоянно терзала себя диетами. В прошлом году ее супруг узнал о способе питания, называемом «львиная диета». Он подразумевает употребление в пищу только мяса и отказ от любых растительных продуктов.

В течение года Луна питалась блюдами из говядины, для перекуса использовала свиные шкварки, бекон и вареные яйца, а также изготавливала самодельные котлеты из сливочного масла. В результате женщина сбросила 20 килограммов, а также избавилась от психологической зависимости от еды.

Сейчас она съедает по 0,5 кг мяса ежедневно и планирует сбросить еще 6 килограммов. Помимо диеты, женщина активно занимается спортом, обливается холодной водой и много гуляет.

«У меня больше нет навязчивых мыслей о еде. Все говорили, что это странная диета, но это мой образ жизни. Это то, что мне подходит», – заявляет Кортни Луна.

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